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15.11.18 12:14
Житель Подмосковья, отрубивший жене кисти рук, получил 14 лет строгого режима
"Грачеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Также суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей, сократив в несколько раз компенсацию морального вреда и взыскав с Д.Грачева 2 млн 35 тысяч рублей.
Приговор Д.Грачев выслушал молча, без эмоций. После завершения оглашения, он заявил, что обжалует вердикт суда.
Ранее, в ходе прений сторон прокурор просил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.
Д.Грачёв признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (п. "б, з" часть 2 статьи 111 УК РФ), а также похищении (часть 2 статьи 126 УК РФ - 2 эпизода) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).
Ранее он заявлял, что частично признает свою вину. Выступая с последним словом Д.Грачев заявил, что раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у жены и детей.
Как установлено следствием и судом, 11 декабря 2017 года Д.Грачев на почве ревности связал свою супругу и вывез в лес. После этого он отрубил жене топором кисти рук. Следствие также установило, что 11 ноября 2017 года Д.Грачев уже похищал свою супругу - вывозил ее против воли в лес, где угрожал убийством.
СМИ сообщали, что жене Д.Грачева была проведена операция, после неё на правую руку потерпевшей установили протез. Левую руку врачам удалось сохранить. Теперь девушку ждёт реабилитация.
Со своей стороны представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий напомнила, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту халатности (часть1 статьи 293 УК РФ) участкового уполномоченного полиции, отказавшего в возбуждении дела по заявлению Маргариты Грачевой об угрозах убийством со стороны мужа.
"Принятое полицейским решение способствовало формированию у Грачева умысла на совершение в отношении супруги тяжкого преступления, что он и сделал спустя два дня после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - сказала О.Врадий "Интерфаксу".
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