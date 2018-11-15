РФ возобновила с Японией диалог о мирном договоре на основе декларации 1956 года – Путин

15.11.18 12:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия готова работать с Японией по проблеме заключения мирного договора ,заявил президент России Владимир Путин.

"Мы возобновили диалог с нашими японскими партнерами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнеры",- сказал он на пресс-конференции в Сингапуре.

По словам президента , после завершения Второй Мировой войны были достигнуты договорённости по размежеванию, определению государственных границ.

"Эти договоренности закреплены в определенных документах. Для нас нет никаких проблем, ни сложностей , все , что на сегодняшний день сложилась, сложилось на основе международно-правовых документов, закреплённых после Второй Мировой войны. Тем не менее, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать",- отметил В. Путин.

Возвращение к обсуждению с Японией вопроса о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года требует дополнительной проработки, поскольку в ней не прописан ряд вопросов, заявил президент России Владимир Путин.

"Вчера, действительно, в ходе нашей встречи, премьер-министр (Синдзо Абэ - ИФ) готов был бы, Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года", - сказал он на пресс-конференции в Сингапуре.

"Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", - отметил российский лидер.