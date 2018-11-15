|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.11.18 12:56
Ульяновского застройщика подозревают в хищении более 200 млн рублей дольщиков
Пресс-служба прокуратуры региона сообщает в четверг, что за последние пять лет ООО "Птицефабрика Тагайская" привлекло более 550 млн рублей по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов по улице Красноармейской и в переулке Красноармейский.
Однако прокуратура установила, что фирма-застройщик потратила на возведение зданий гораздо меньше средств, а готовность объектов составляет от 25 % до 95%.
"Незаконные действия руководства ООО повлекли причинение жилищным дольщикам имущественного ущерба на сумму более 217 млн рублей", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества).
В пресс-службе облпрокуратуры агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что компания-застройщик не окончила строительство трех домов.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket