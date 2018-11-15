Ульяновского застройщика подозревают в хищении более 200 млн рублей дольщиков

15.11.18 12:56

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Материалы проверки прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении застройщика в Ульяновске, не выполнившего обязательства перед дольщиками.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщает в четверг, что за последние пять лет ООО "Птицефабрика Тагайская" привлекло более 550 млн рублей по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов по улице Красноармейской и в переулке Красноармейский.

Однако прокуратура установила, что фирма-застройщик потратила на возведение зданий гораздо меньше средств, а готовность объектов составляет от 25 % до 95%.

"Незаконные действия руководства ООО повлекли причинение жилищным дольщикам имущественного ущерба на сумму более 217 млн рублей", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества).

В пресс-службе облпрокуратуры агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что компания-застройщик не окончила строительство трех домов.