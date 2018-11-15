Два восьмилетних школьника погибли, провалившись под лед реки в Оренбуржье

15.11.18 13:12

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15 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в Первомайском районе Оренбургской области.

Региональное СУ СКР сообщает в четверг, что накануне днем двое восьмилетних школьников провалились под лед реки Чаган около поселка Маевка. Самостоятельно выбраться на берег они не смогли.

"Дети пришли на водоем без сопровождения взрослых. Очевидцем происшествия стал семилетний друг пострадавших, который сообщил взрослым о гибели своих друзей", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

Дело заведено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).