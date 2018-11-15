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15.11.18 13:34

Свердловский губернатор назначил исполняющего обязанности вместо Глацких

© РИА Новости. Алексей Никольский
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил исполняющего обязанности директора департамента молодежной политики региона вместо отстраненной от должности Ольги Глацких, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Олег Гущин указом губернатора Евгения Куйвашева назначен заместителем директора Департамента молодежной политики Свердловской области. На период временного отсутствия руководителя органа власти распоряжением главы региона на него возложено исполнение обязанностей директора департамента", - говорится в сообщении.

О.Гущин работает в сфере молодежной политики Свердловской области с 1999 года. Также в качестве доцента кафедры организации работы с молодежью Уральского Федерального университета читает курс "Государственная молодежная политика Россией Федерации".

В начале ноября в СМИ появилась запись со встречи О.Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позже О.Глацких признала, что некорректно выразила свое мнение, она "хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении О.Глацких от должности на время проведения проверки. 7 ноября СКР сообщил, что следствие проводит проверку возможного нецелевого расходования бюджетных средств структурой, возглавляемой О.Глацких, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.

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