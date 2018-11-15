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15.11.18 13:45

Муниципалитеты Югры получили более 7,5 млрд рублей на решение проблемы балков - Комарова

© РИА Новости. Илья Питалев
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Югры направило более 7,5 млрд рублей на расселение и снос всех балков в оставшихся 10 муниципалитетах, сообщила губернатор Ханты-Мансийского административного округа - Югры Наталья Комарова на пресс-конференции в четверг.

"По состоянию на 1 ноября текущего года с учетом того, что уже сделано, полагаю, что где-то 3 тыс. 900 балков у нас остается еще для сноса. До 1 января 2019 года это количество сократится еще. Все активно работают с этим вопросом, все 10 муниципалитетов из 15 (в 5 муниципалитетах балки ликвидированы - ИФ). Судя по всему 5 из них полностью должны освободиться от этого наследия, и до 1 июля следующего года снести все эти строения, не только переселить людей, но и снести и рекультивировать земельные участки, на которых они были расположены", - сказала Н.Комарова.

По ее словам, "из регионального бюджета всем 10 муниципалитетам выделено более 7,5 млрд рублей".

"Это тот объем, который необходим для того, чтобы все 9 тыс. 998 балков было снесено, и люди отселены по расчетам муниципалитетов. Эти ресурсы у муниципалитетов сейчас есть. Сейчас идет работа",- подчеркнула глава округа.

Она также добавила, что большинство муниципалитетов уже направили каждому участнику этой программы уведомление о том, что они могут рассчитывать на ту или иную меру муниципальной поддержки, которая предусмотрена в каждой муниципальной программе. Программы эти разные, имеют специфику в каждом муниципалитете. Когда человек уже приходит с уведомлением, то есть оформляет свой запрос, ему выделяется тот или иной документ - либо на получение сертификата на определенную сумму, либо ордер на жилье на условиях коммерческого найма либо что-то еще.

"Итого мы полагаем, учитывая все то время, которое требуется для прохождения всех этих процедур большому количеству участников, мы рассчитываем на то, что в течение текущего и следующего года и оставшиеся 5 муниципалитетов справятся с этой задачей и закроют этот вопрос. По крайней мере ресурсами они обеспечены. Остается их рационально распределить, чтобы закрыть этот вопрос", - подчеркнула губернатор.

Она также добавила, что не исключает, что на решение проблемы потребуются также и дополнительные ресурсы.

"Я не исключаю, что завтра выяснится, что нужно еще 3 рубля. Но это 3 рубля, а не 7-8 млрд рублей. Я полагаю, что мы с вами справимся с этой темой. Поэтому я считаю, что по крайней мере по заявкам муниципалитетов они получили ресурсов в достаточном объеме", - отметила Н.Комарова.

Ранее сообщалось, что решать проблему балков в Югре начали в 2010 году. С 2010 по 2012 годы была создана окружная и муниципальная нормативная правовая база. На 1 января 2012 года в реестре было учтено 9998 строений, в которых проживали 10813 семей в 15 муниципальных образованиях. С 1 января 2012 года по 1 октября 2018 года количество данных объектов сократилось на 6135 (61,4%), число семей - на 6812 (63%).

К настоящему времени полностью ликвидированы балочные массивы в пяти муниципалитетах из 15: Нижневартовском и Октябрьском районах, городах Радужный, Покачи, Югорск. До конца 2018 года к ним планируют присоединиться еще пять муниципалитетов - Сургут, Нижневартовск, Советский, Березовский, Сургутский районы.

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