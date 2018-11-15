Цеповяз ежемесячно лакомился в колонии деликатесами на десятки тысяч рублей

15.11.18 13:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок в амурской колонии, ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. руб. в месяц, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"В ходе прокурорской проверки установлен гражданин, который регулярно, от одного до трех раз в месяц, закупал продукты и привозил их в колонию, где отбывал наказание Цеповяз. Деньги на продукты питания ему перечисляли также родственники заключенного - приблизительно в сумме от 30 до 60 тысяч рублей в месяц", - сказал А.Куренной в четверг на интернет-канале "Эфир".

По его словам, продукты закупал и передавал в колонию местный житель. "Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что получал вознаграждение. На эти средства он приобретал в больших объемах конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные готовые салаты, иногда красную икру - до килограмма, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу, а также предметы одежды - спортивный костюм фирмы "Адидас" и некоторые другие вещи", - отметил представитель надзорного ведомства.

Он уточнил, что вещи и продукты мужчина передавал через окно для передач исправительного учреждения. Также он неоднократно покупал для В.Цеповяза сотовые телефоны.