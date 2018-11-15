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15.11.18 14:08

Разовый подземный толчок вновь зафиксирован в Катав-Ивановском районе Челябинской области

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксирован в Катав-Ивановском районе Челябинской области днем в четверг, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По данным Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" в 12 часов 48 минут произошла сейсмическая активность (разовый толчок) в 21 км юго-западнее города Катав-Ивановск магнитудой 4,4 и глубиной залегания 10 км",- говорится в сообщении.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило 50 сообщений от жителей. Информации о пострадавших, обратившихся в лечебные учреждения, а также о разрушениях пока не поступало. На работу предприятий, социально-значимых объектов и потенциально-опасных объектов происшествие не повлияло, отмечают в МЧС.

Между тем в Управлении образования района агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что все детские сады и школы работают в штатном режиме, но некоторые школы отпустили детей домой раньше.

"Этот вопрос находится в управлении администрации. Известно, что школа N1 отпустила ребят с уроков после толчка", - сказал сотрудник администрации.

Местные жители в городской группе "ВКонтакте" пишут, что волна прошла через все прилегающие поселки и ее последствия ощущались достаточно сильно. Отголоски также почувствовали в соседнем городе Юрюзань.

"Тряхануло не слабее, чем в сентябре. В доме загудели стены, попадало все с полок и все двери пооткрывались", - пишет один из пользователей.

В свою очередь председатель городского совета депутатов Галина Федосеева на своих страницах в соцсетях пишет, что более слабые толчки отмечались в городе и накануне.

"12 ноября в 23:53 был толчок, но не сильный. Вчера, 14 ноября, днём и вечером афтершоки были непродолжительными, но частыми", - говорится в ее сообщении.

По словам Г.Федосеевой, толчки в четверг ощущались как самые сильные за все время, начиная с первого землетрясения.

"По сравнению с 5 сентября сегодняшние были стремительнее и сильнее, по крайней мере, я это говорю, судя по собственным ощущениям. Слава Богу, что это было всего лишь несколько секунд. Но впечатлений хватило на гораздо дольше... В доме на втором этаже в книжных шкафах попадали иконы, сувениры, портреты и картины. Звук этот был очень неприятным", - отмечает депутат.

Г.Федосеева пишет, что сразу после толчка все население быстро выбежало на улицу - из больницы, школ, детских садиков, техникума, административных зданий, жилых домов.

"Все стали звонить родным, детям, узнать, кто где находился, и делиться информацией. Сотовая связь не выдержала такой нагрузки и полчаса не работала. Интернет и проводная связь - в норме. Разрушений нет. Пострадавших тоже", - сообщает Г.Федосеева.

Она также добавляет, что ученые характеризуют эти сейсмические события как афтершоки самого первого и сильного по магнитуде толчка 5 сентября.

5 сентября в Катав-Ивановске было зафиксировано два толчка: первый с гипоцентром на глубине 10 км магнитудой 5,6, второй - магнитудой 4,6 на той же глубине.

Повреждения получили несколько зданий в Катав-Ивановском районе, а также в соседних Ашинском и Усть-Катавском. Ущерб оценили почти в 39 млн рублей.

Еще один толчок магнитудой 4,5 был зафиксирован 29 сентября.

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