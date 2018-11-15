Московские власти одобрили проекты кварталов реновации в Коньково и Солнцево

15.11.18 14:21

© РИА Новости. Максим Блинов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проекты планировки кварталов реновации в Коньково и Солнцево, сообщает в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, в Коньково новое строительство будет вестись на стартовой площадке и на месте сносимых домов. Речь идет о проектируемом микрорайоне № 6 площадью 39,2 га. Его границами служат улицы Бутлерова, Миклухо-Маклая, Введенского и Севастопольский проспект. В микрорайоне планируется построить недвижимость общей площадью 407,15 тыс. кв.м, в том числе 317 тыс. кв.м жилья.

В Солнцево предусмотрена реорганизация части территории поселка Западный. Площадь границ разработки проекта планировки территории (ППТ) составляет 11,5 га. Планируется построить 166,5 тыс. кв.м недвижимости, включая детсад, школу и пр. На жилье придется более 120 тыс. кв.м.

"Новое строительство предполагается вести на стартовой площадке по адресу: улица Родниковая, рядом с д.4, на месте сносимых домов и на территории детского сада", - поясняется в сообщении.

Принятая прошлым летом программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 30 млн кв.м жилья.