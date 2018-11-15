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15.11.18 14:32

В Москве вводится штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов

© РИА Новости. Александр Вильф
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Законопроект, вводящий в Москве штрафы за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих потребления табака, внесён на рассмотрение депутатов Мосгордумы.

Как сообщила в четверг на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья её председатель Людмила Стебенкова, законопроектом предлагается установить штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те же действия, совершённые родителями детей, - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

"В связи с тем, что на сегодняшний день соответствующее законодательное регулирование указанных вопросов на федеральном уровне отсутствует, полагаем возможным в целях формирования здорового образа жизни и предотвращения негативных явлений в молодежной среде внести данный законопроект", - сказала Л.Стебенкова.

В целом, убеждена она, ограничения на потребление вейпов должны быть приняты на федеральном уровне.

С этим согласился и детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, заявивший, что ждать принятия федерального законопроекта "не всегда получается". "Коммерция - вещь быстрая, а законодательство - медленная", - сказал он.

Е.Бунимович отметил, что вейпы среди многих подростков носят элемент субкультуры.

"Есть жалобы и родителей, и администраций школ, которых волнует этот вопрос.

ВОЗ заявляет, что некоторые из используемых элементов токсичны. По курению табака есть многочисленные ограничения, запреты, штрафы. По вейпам такого нет. Они должны перейти из разряда прикольного в разряд подозрительного, опасного, на которое налагается запрет, не стоит связываться", - подчеркнул он.

По итогам заседания думская комиссия рекомендовала столичным депутатам одобрить предложенный законопроект в первом чтении, до конца года - в окончательном.

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