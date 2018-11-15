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15.11.18 14:54
Зимний пейзаж пообещали синоптики москвичам в воскресенье
15 ноября. Interfax-Russia.ru - В столичный регион приходит пора формирования снежного покрова: в выходные дни в Москве и Подмосковье пройдут значимые осадки, сообщает в четверг портал "Метеоновости".
В субботу с севера европейской России до региона дотянется атмосферный фронт циклона с Баренцева моря. Ночью осадков не ожидается, в течение ночи температура будет удерживаться в Москве в пределах минус 2-4 градуса, в Подмосковье - до минус 5 градусов, говорится в сообщении.
Днем в Москве возможны небольшие осадки при температуре воздуха от нуля до плюс двух градусов.
По прогнозу синоптиков, в ночь на воскресенье время от времени будет идти снег, на дорогах образуется гололедица.
"При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним", - информирует портал.
Днем в воскресенье интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в Москве на короткое время повысится до плюс 2 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется слабоположительной, и часть выпавшего снега подтает.
В начале следующей недели снега еще чуть прибавится, и температура вернется к зимним значениям, отмечается в сообщении.
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