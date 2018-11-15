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15.11.18 15:14
Югра ежегодно выделяет деньги на снос больше 100 тыс. кв.м аварийного жилья - губернатор
"На 1 января 2018 года у нас 1 тыс. 480 жилых домов признаны аварийными. Это - больше 650 тыс. кв метров. В этом году мы выделили ресурсы, которых достаточно для муниципалитетов, чтобы снести и расселить более 150 тыс. кв метров (аварийного жилья - ИФ). Это - направление, на которое мы ежегодно тратим миллиарды рублей", - сказала Н.Комарова.
При этом руководитель региона отметила, что "ждет изменения федерального законодательства на этот счет".
"Заметьте, с 2016 года на федеральном уровне нет этой программы. Действует только та программа, которая решает вопросы по аварийному жилью, признанному до 2012 года. Мы не остановились и ежегодно больше 100 тыс. кв метров сносим, понимая, что для нас это - актуально, что у нас - больше 2 млн кв метров ветхого жилья, из них аварийного - больше 650 тыс. кв метров. При этом жилой фонд постоянно стареет", - резюмировала Н.Комарова.
Ранее сообщалось, что власти Ханты-Мансийского автономного округа до 2024 года планируют ликвидировать почти 750 млн кв. м аварийного жилья.
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