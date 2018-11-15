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15.11.18 15:27

Аналоговое телевидение в РФ окончательно отключат в июне 2019 года - Носков

© РИА Новости. Руслан Кривобок
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Последний этап отключения российских регионов от аналогового телевидения предполагается провести в начале лета будущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Подключены (к цифровому вещанию) будут все регионы до конца года. Вся территория страны будет покрыта двумя мультиплексами. Важнее, как будет происходить отключение аналога (...) Отключения будут происходить с начала февраля. Предположительно, предлагаем провести отключения в три этапа, последний этап отключения будет происходить в начале июня следующего года", - сказал К.Носков журналистам в четверг.

По его словам, каждому имеет смысл проверить, обладает ли домашний телевизор способностью к приему цифрового сигнала или для этого требуется специальная приставка.

Он добавил, что в первый этап отключения войдут наиболее подготовленные регионы, а затем будут определяться две другие группы регионов. Какие именно это будут регионы, решится на правительственной комиссии по телерадиовещанию, добавил он.

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