|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.11.18 15:41
Липецкая область направила свыше 260 млн рублей на поддержку кооперативов и фермеров в 2018 году
"По итогам конкурсного отбора господдержку получит 21 проект начинающих фермеров из 14 районов. Фермеры занимаются мясным и молочным животноводством, овощеводством, выращиванием грибов и овощей закрытого грунта. Это уже второе в нынешнем году распределение грантов - начинающим фермерам ранее была выделена аналогичная сумма", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что государственная поддержка малых форм хозяйствования - одно из приоритетных направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. В 2018 году в качестве грантов фермерам и кооперативам региона выделено 263 млн рублей: 189 млн рублей - из федерального бюджета и 74 млн рублей - из областного.
"Дальнейшее развитие фермерского движения, сельхозкооперации являются важными факторами повышения занятости на селе", - процитировал сотрудник пресс-службы врио губернатора региона Игоря Артамонова.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket