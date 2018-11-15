Липецкая область направила свыше 260 млн рублей на поддержку кооперативов и фермеров в 2018 году

15.11.18 15:41

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15 ноября. Interfax-Russia.ru - Начинающие фермеры Липецкой области до конца текущего года получат на создание и развитие крестьянских хозяйств в виде дополнительных грантов около 40 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы региональной администрации.

"По итогам конкурсного отбора господдержку получит 21 проект начинающих фермеров из 14 районов. Фермеры занимаются мясным и молочным животноводством, овощеводством, выращиванием грибов и овощей закрытого грунта. Это уже второе в нынешнем году распределение грантов - начинающим фермерам ранее была выделена аналогичная сумма", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что государственная поддержка малых форм хозяйствования - одно из приоритетных направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. В 2018 году в качестве грантов фермерам и кооперативам региона выделено 263 млн рублей: 189 млн рублей - из федерального бюджета и 74 млн рублей - из областного.

"Дальнейшее развитие фермерского движения, сельхозкооперации являются важными факторами повышения занятости на селе", - процитировал сотрудник пресс-службы врио губернатора региона Игоря Артамонова.