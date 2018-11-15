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15.11.18 15:55

Инвесторам в Волгоградской области будут возмещать затраты на завершение крупных долгостроев

© РИА Новости. Александр Кряжев
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Волгоградской областной думы на заседании в четверг приняли закон "О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Волгоградской области", предусматривающий компенсацию инвесторам затрат на возведение долгостроев, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Принятый сегодня закон систематизирует меры поддержки, которые уже применяются в регионе, и вводит новый механизм - компенсацию инвестору затрат на завершение строительства проблемных объектов. Эта норма может быть применена только к крупным жилым комплексам, состоящим не менее чем из десяти многоквартирных домов, для возведения которых привлечены денежные средства не меньше тысячи участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области задействован комплекс правовых и организационных механизмов для завершения долгостроев. Добросовестные застройщики получают под свои проекты земельные участки в аренду без торгов, снижается плата за землю. Компаниям оказывается содействие в подключении достраиваемых домов к инженерным сетям. Для этого в областном бюджете заложено 126 миллионов рублей. Кроме того, облдумой принят закон о бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам, им предоставляется компенсация оплаты процентов по ипотечным кредитам из областной казны.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, за последние четыре года в регионе сдано 48 многоквартирных домов-долгостроев, восстановлены права порядка 4 тыс. дольщиков.

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