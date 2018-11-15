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15.11.18 16:26

Тульская область изменит систему социальной поддержки населения

© РИА Новости. Сергей Гунеев
15 ноября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области будут изменена система социальной поддержки населения, изменения будут постепенными и обоснованными, заявил глава региона Алексей Дюмин в своем послании к депутатам облдумы и жителям региона в четверг.

"У нас широкая система социальной поддержки - более 90 мер, свыше 600 тысяч получателей. Однако некоторые меры поддержки откровенно устарели и утратили свою социальную значимость. Поэтому в 2018 году мы начали ревизию их актуальности. Но резкие движения в этом вопросе ни к чему: изменения будут постепенными и обоснованными", - сказал А.Дюмин.

Он отметил, что в социальной поддержке власти региона руководствуются принципами адресности и нуждаемости. Если в бюджете 2017 года эти расходы составляли 11,2 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд рублей - из регионального бюджета, то на 2018 год предусмотрен рост до 12,3 млрд рублей.

"Область выполняет все свои социальные обязательства. Обеспечивается своевременная индексация зарплат работников бюджетной сферы, социальных выплат. Задачи по повышению оплаты труда работников социальной сферы, поставленные "майскими" указами президента, выполнены", - подчеркнул губернатор.

А.Дюмин отметил, что региональному правительству предстоит учитывать объективные условия - демографический дисбаланс и невысокую рождаемость.

"В неизменном приоритете у нас - поддержка первых рождений, семей с детьми. Более 62 тысяч семей получают социальную помощь. На это в 2018 году направлено 3,8 млрд рублей, в том числе 3 млрд - из регионального бюджета. На 2019 год запланирован рост на 4%. Из 56 различных выплат на поддержку семей с детьми 44 - региональные", - заявил А.Дюмин.

Кроме того, по словам губернатора, серьезное внимание будет уделено улучшению условий в социальных учреждениях. В 2019 году на эти цели направляется 183,4 млн рублей.

Также будет уделено внимание внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Она предполагает целый комплекс мер: от подготовки специалистов патронажной службы и создания инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми до школ родственного ухода.

"В конечном итоге, цель - улучшить качество их жизни, укреплять связь между поколениями", - подчеркнул А.Дюмин.

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