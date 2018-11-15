Росгвардия предлагает увеличить возраст приобретения гражданского огнестрельного оружия до 21 лет

15.11.18 16:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Росгвардия и депутаты, а также же экспертное сообщество предлагают повысить возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года, сообщил заместитель директора ведомства Сергей Лебедев.

"По возрасту - мы эту тематику анонсировали и мы настаиваем и поддерживаем и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года для приобретения гражданского огнестрельного оружия - ИФ)", - сказал С.Лебедев журналистам в четверг.

23 октября с аналогичной инициативой выступила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

В связи с трагедией в Керчи она предложила установить единую возрастную планку для права владения гражданским оружием на уровне 21 года.

В Керчи в политехническом колледже 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки он покончил с собой. В результате нападения погибли 20 человек, еще около 50-и получили ранения.

"Я предлагаю коллегам по комитету по безопасности и обороне поддержать мое предложение, предложение крымчан об установлении единого возрастного порога для владения всеми видами гражданского оружия - 21 год", - сказала О.Ковитиди на заседании комитета во вторник.

При этом она отметила, что есть регионы, в которых культура обращения с оружием выше, поскольку охота там является исторически сложившимся источником заработка.

В связи с этим она предложила предусмотреть в законодательстве возможность снижения или повышения такого возрастного порога не более чем на два года по решению законодательного или представительного органа субъекта Федерации.

Между тем, несколько членов комитета отметили, что инициатива неоднозначная и требует серьезного обсуждения.

О.Ковитиди предложила организовать парламентские слушания по этому вопросу с участием экспертов, парламентариев, духовенства.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тогда же заявила, что в России после керченской трагедии должен быть поднят вопрос об увеличении возраста для получения оружия с 18 до, минимум, 25 лет.

"Я думаю, очень важно сегодня рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия - человеку должно быть не менее 25 лет", - заявила Т.Москалькова журналистам 23 октября после посещения политехнического колледжа в Керчи, где она встречалась со студентами и преподавателями.

"Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?" - пояснила она.