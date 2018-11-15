ЯНАО в 2019 году впервые начнет выдавать гранты на "агростартапы"

15.11.18 17:26

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Ямало-Ненецкий автономный округ в 2019 году впервые начнет предоставлять предприятиям гранты на развитие оленеводства и рыболовства, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Так, на развитие оленеводства, рыболовства и аквакультуры организации получат четыре гранта по 15 млн рублей каждый.

Кроме того, как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе губернатора ЯНАО, организации, зарегистрированные менее года назад, могут претендовать на получение грантов в размере до 3 млн рублей. Всего на эти цели будет выделено порядка 6 млн рублей.

"Для привлечения населения к производству сельскохозяйственной продукции мы на следующий год рассматриваем возможность предоставления грантов "агростартап" на развитие вновь создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств", - приводит пресс-служба слова первого заместителя директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Андрея Рубашина.

Всего в 2019 году на господдержку производства сельскохозяйственной продукции на Ямале планируется направить порядка 2 млрд рублей, что чуть больше, чем в текущем году.