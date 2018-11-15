В Ижевске осуждены организаторы "финансовой пирамиды", обманувшие более 1,2 тыс. вкладчиков на 200 млн рублей

15.11.18 17:28

© РИА Новости. Андрей Старостин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Ижевска в четверг признал виновными пятерых местных жителей, организовавших "финансовую пирамиду", виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии в четверг.

Подсудимые признаны виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК (пособничество в мошенничестве) и п. "б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Четверо членов группы приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Еще один участник получил 3,5 года условно с испытательным сроком в 3 года в связи с состоянием здоровья.

"С обвиняемых взыскана сумма причиненного гражданам ущерба, с целью чего судом обращено взыскание на арестованное имущество обвиняемых - квартиры, автомобили и земельные участки", - говорится в сообщении.

Установлено, что пятеро сотрудников ООО "Ценные бумаги рассчетно-кассовый центр" в период 2012-2015 годов открыли офисы в 15 регионах России, привлекая средства граждан под предлогом реализации векселей с выплатой необоснованно высоких дивидендов.

"Никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не вела", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что на привлекаемые от граждан средства члены преступной группы покупали себе недвижимость, земельные участки и автомобили.

"В результате более чем 1200 жителей Удмуртской Республики, Пермского края, Свердловской, Волгоградской, Тюменской областей и других регионов России лишились денежных средств на общую сумму около 200 млн рублей", - уточняет пресс-служба.

Деятельность группы была пресечена в 2015 году после обращения потерпевших в правоохранительные органы.