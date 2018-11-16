Приморье получит 1,5 млрд рублей на социально-экономические задачи

16.11.18 06:02

© РИА Новости. Михаил Мордасов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении Приморскому краю дополнительных средств для решения социально-экономических вопросов.

"Вы обращались в правительство о том, чтобы за счет федеральных средств поддержать несколько позиций, включая закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник и деньги на ремонт стадиона "Авангард" во Владивостоке. Хочу вас проинформировать, что вчера я такое решение принял, соответственно около 660 млн рублей на эти цели выделено. Просил бы обеспечить контроль за их надлежащим расходованием", - сказал Д.Медведев в пятницу во Владивостоке на встрече в врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Премьер-министр также проинформировал, что подписан документ о выделении 850 млн руб. на решение социально-экономических проблем региона.

"Еще один документ я подписал, распоряжение правительства о выделении из резервного фонда дотаций бюджету Приморскому краю в размере 850 млн руб. на обеспечение сбалансированности, для решения социально-экономических задач, а их очень много, которые стоят перед Приморским крае и перед вами как руководителем. Считаю, что это должно помочь в решении неотложных вопросов", - сказал премьер-министра.