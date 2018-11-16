"Уральские авиалинии" увеличили число рейсов Екатеринбург-Хабаровск

16.11.18 06:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с началом зимней навигации увеличила частоту полетов в направлении Екатеринбург - Хабаровск с одного до трех раз в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В летнем расписании данный рейс выполнялся только по четвергам. Теперь беспересадочные полеты по этому маршруту осуществляются по понедельникам, четвергам и субботам.

Отдельным категориям граждан по данному направлению доступны авиабилеты по субсидированным тарифам.

Согласно данным аэропортов Екатеринбурга и Хабаровска, прямые полеты между двумя городами выполняют только "Уральские авиалинии".