На Дальнем Востоке могут разрешить ввоз авто без установки ЭРА-ГЛОНАСС

16.11.18 06:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным проработать временный порядок ввоза подержанных автомобилей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), предусматривающий добровольную установку кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Давайте еще раз это проанализируем и в целом можно подумать о подготовке временного порядка ввоза такого рода автомобилей. Посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь в Приморье, и на территории других территорий ДФО, где использование подобных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пусть такой временный порядок будет подготовлен. Посмотрим, как будет работать, дальше определимся. Я поручение по вашему обращению дам, потом в Москве окончательно будем решать", - сказал Д.Медведев в пятницу во Владивостоке на встрече с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Д.Медведев подчеркнул, что необходимо добиться эффективной работы устройств "ЭРА-ГЛОНАСС".