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16.11.18 06:45
На Дальнем Востоке могут разрешить ввоз авто без установки ЭРА-ГЛОНАСС
"Давайте еще раз это проанализируем и в целом можно подумать о подготовке временного порядка ввоза такого рода автомобилей. Посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь в Приморье, и на территории других территорий ДФО, где использование подобных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пусть такой временный порядок будет подготовлен. Посмотрим, как будет работать, дальше определимся. Я поручение по вашему обращению дам, потом в Москве окончательно будем решать", - сказал Д.Медведев в пятницу во Владивостоке на встрече с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.
Д.Медведев подчеркнул, что необходимо добиться эффективной работы устройств "ЭРА-ГЛОНАСС".
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