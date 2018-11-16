Минтрансу поручено включить Приморье в программу восстановления мостов

16.11.18 07:53

© РИА Новости. Георгий Зимарев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта РФ займется включением Приморского края в программу восстановления мостов, сообщил в пятницу врио губернатора края Олег Кожемяко по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Минтрансу даны целевые указания о включении в программу восстановления мостов Приморья", - сказал О. Кожемяко в пятницу журналистам.

Он также сообщил, что обратился с просьбой о дополнительном финансировании ремонта мостов в крае.

"Мы обратились с просьбой о том, чтобы на уровне федерального центра принять решение об упрощении системы проведения конкурсных процедур и иных работ в отношении мостов, многие из которых у нас находятся в аварийном состоянии, а также о необходимости выделения денежных средств на ремонт ветхих и строительство новых мостов. Это распоряжение тоже подписано ", - добавил О. Кожемяко.

В ходе встречи с главой правительства О.Кожемяко, в частности, рассказал о проблемах с мостами и дорогами в крае.

"В результате ряда наводнений и неправильно организованной работы в крае 149 мостов находятся в аварийном состоянии, часть мостов разрушены. Не все дороги восстановлены после августовского наводнения", - сказал глава Приморья.