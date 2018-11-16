Осенний ледоход на реке Лена оставил без транспортного сообщения 15 сел Приангарья

16.11.18 08:33

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Осенний ледоход на реке Лене разрушил понтонную переправу в Качугском районе Иркутской области, оставив без прямого транспортного сообщения с райцентром 15 населенных пунктов, сообщается на сайте районной администрации.

"В связи с нарушением понтонной переправы у села Верхоленск остались без транспортного сообщения населенные пункты Белоусовского сельского поселения (в состав входит село Белоусово и девять деревень - ИФ) и пять деревень Верхоленского сельского поселения. Такая ситуация продлится вплоть до установления ледового покрова на Лене и открытия ледовой переправы", - говорится в сообщении.

Районные власти приняли решение организовать перевозку населения и грузов, в том числе лекарств, продовольствия и топлива, а также доставку пенсий и социальных выплат по старой дороге, проходящей через местность "Заячья падь".

"Качугскому филиалу ОАО "Дорожная служба Иркутской области" поручено провести обследование указанного пути и принять меры по его обустройству для организации транспортного сообщения с населенными пунктами, отрезанными от районного центра - поселка Качуг", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что "такие ситуации на территории района возникают периодически", аналогичная была в 2010 году.

"Администрация района не раз ходатайствовала перед региональными властями об острой необходимости строительства моста возле Верхоленска. По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на 2019 год запланирована подготовка проектно-сметной документации", - сказано в пресс-релизе.