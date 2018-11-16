Япония обещает не размещать военные базы США на части Курильских островов в случае их передачи РФ

16.11.18 08:45

© РИА Новости. Алексей Дружинин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил президенту РФ Владимиру Путину, что, если Россия передаст японской стороне острова Шикотан и Хабомаи Курильской гряды, то там не появятся военные базы США, сообщила газета "Асахи".

Она отметила со ссылками на источники в офисе премьера, что С. Абэ на встрече лидеров в Сингапуре в среду сказал В.Путину, что, "если спорные острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии в соответствии с совместной декларацией от 1956 года в результате двухсторонних переговоров, то на них не будут размещены американские военные базы" .

Вместе с тем, "Асахи" добавила, что помимо переговоров с Москвой о мирном договоре и по территориальным проблемам Токио одновременно придется вести переговоры по военным базам с Вашингтоном.

Возвращение к обсуждению с Японией вопроса о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года требует дополнительной проработки, поскольку в ней не прописан ряд вопросов, заявил 15 ноября президент России Владимир Путин по итогам сингапурской встречи с С.Абэ.

"Вчера, действительно, в ходе нашей встречи, премьер - готов был бы, Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года", - сказал президент на пресс-конференции.

"Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", - отметил российский лидер.

В соответствии с декларацией 1956 года Советский Союз заявлял о готовности передать Японии два острова Южной Курильской гряды после подписания мирного договора с Японией. Документ был ратифицирован обеими странами, однако Япония впоследствии отказалась от исполнения договоренности.