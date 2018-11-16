Красноярский край до 2022 года направит 46 млрд рублей на развитие транспортной системы

16.11.18 08:56

© РИА Новости. Александр Кожохин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края выделяют 46 млрд рублей на развитие транспортной системы региона в период с 2019 по 2021 годы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве транспорта края.

"Средства предназначены для финансирования четырех региональных программ "Дороги Красноярья", "Развитие транспортного комплекса", "Повышение безопасности движения" и "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации", - пояснил представитель министерства.

Власти планируют за три года отремонтировать 803 км региональных автодорог. В настоящее время из 14 тыс. км краевых автодорог (исключая муниципальные и федеральные) лишь 63% соответствуют нормативам.

Муниципалитеты также получат субсидии на содержание 17 тыс. км местных автодорог и 4,13 тыс. км зимников в Эвенкии. В частности, там планируют завершить устройство 33,4 км зимней автодороги в обход Юрубчено-Тохомского месторождения.

Из регионального бюджета также будет выделено более 824 млн рублей субсидий на перевозку жителей, имеющих право на льготы, на всех видах транспорта. Продолжится внедрение транспортных карт, что позволит к 2022 году перевести на безналичный расчет за услуги общественного транспорта половину городов края.

Кроме того, предусмотрены средства на приобретение в лизинг двух речных пассажирских судов "М-ПР", а также 96 новых автобусов для перевозок в Красноярске, дальнейшее развитие системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.