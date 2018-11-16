Заблокирован доступ к шести сайтам, где торговали краснокнижными рыбами на Урале

16.11.18 09:07

© РИА Новости. Лев Устинов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд по требованию прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга заблокировал сайты с информацией о продаже рыб, занесенных в Красную книгу России, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе мониторинга интернета было обнаружено шесть сайтов, где дистанционным способом продавались краснокнижные рыбы таймень, нельма, сиг.

"При этом доступ к интернет-ресурсу был свободный, объявление регулярно обновлялось и просматривалось сотней пользователей интернета", - говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании этой информации запрещенной. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время доступ к данным сайтам заблокирован.