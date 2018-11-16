Рабочая группа по профессиональному образованию будет создана в Рязанской области

16.11.18 10:08

© РИА Новости. Михаил Климентьев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Современным предприятиям нужны сотрудники с высоким интеллектом и хорошим профильным образованием, цифровая экономика и внедрение IT-технологий выдвигают новые требования к рабочей силе, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов в четверг на заседании Совета по развитию трудовых ресурсов.

Он отметил, что регион одним из первых в стране вошел в программу повышения производительности труда и поддержки занятости.

"В наши дни важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Цифровая экономика, внедрение IT-технологий выдвигают новые требования к рабочей силе", - подчеркнул губернатор.

"Предприятиям нужны сотрудники с высоким интеллектом и хорошим профильным образованием. Поэтому главная задача Совета - поиск путей к достижению паритета на региональном рынке труда, преодоление дисбаланса спроса и предложения. Это нужно делать за счет повышения качества системы профподготовки", - сказал Н.Любимов.

По его словам, особое внимание нужно уделять людям предпенсионного возраста, молодежи. Эти задачи поможет реализовывать приоритетный проект "Центр занятости - новый формат".

Кроме того, при Совете по развитию трудовых ресурсов будет сформирована рабочая группа по профессиональному образованию. Ее деятельность позволит разрабатывать единые методические рекомендации по подготовке и переподготовке квалифицированных специалистов, обеспечивать эффективное взаимодействие между образовательными организациями, отметил глава региона.

Рязанская область также планирует выделять субсидии работодателям на профессиональное и дополнительное обучение граждан предпенсионного возраста. Также ведется работа по развитию дуального образования, внедрению новых программ по обучению востребованным в настоящее время профессиям, созданию на базе предприятий кафедр практической подготовки.