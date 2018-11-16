МФЦ Москвы опровергли информацию об утечке персональных данных заявителей

16.11.18 10:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

16 ноября. Interfax-Russia.ru - В многофункциональных центрах госуслуг Москвы "Мои документы" (МФЦ) призывают посетителей не оставлять свои персональные данные на компьютерах общего пользования и опровергают возможность утечки таких данных через сотрудников центров.

"Газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором говорится, что на компьютерах в зоне электронных услуг центров госуслуг Москвы можно найти сканы паспортов и других документов. Информация, в каких конкретно центрах госуслуг сотрудники издания обнаружили персональные данные, отсутствует.

"ГБУ МФЦ Москвы выступает с официальным опровержением", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в пятницу.

По словам собеседника агентства, компьютеры в зоне общего доступа МФЦ не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов предоставления государственных услуг, официальных сайтов правительства Москвы.

"Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на таких компьютерах скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров общего пользования", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг горожанам.