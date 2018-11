МВФ включил экономические данные по Крыму в раздел российских показателей

16.11.18 10:31

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики (Regional Economic Outlook. Europe) назвал Крым и Севастополь частью России, сообщает в пятницу газета " Известия " со ссылкой на текст имеющегося в распоряжении редакции документа.

"Особенность исследования МВФ заключается в одной важной оговорке, сделанной к расчетам показателей по России. В обзоре говорится, что данные по Крыму и городу Севастополь учтены в составе общероссийских (In this report, statistical data on Crimea and the city of Sevastopol are included as part of the data for Russia)", - говорится в публикации.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что "это иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать его реальные позиции", уточняется в статье.

"В целом признание полуострова российским на деловом уровне - один из примеров мировой практики, когда бизнес в личных интересах идет наперекор политическим позициям. Эксперты уже прогнозируют негативную реакцию Украины на подобный пересмотр экономического статуса полуострова", - пишет газета.