Концерн "Алмаз-Антей" представит результаты работы по развитию Крыма и Севастополя

16.11.18 10:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Перспективные разработки представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 12-й Международной выставке "Транспорт России", которая пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября.

"На этом крупнейшем отраслевом мероприятии холдинг выступит как системный интегратор, реализующий комплексные проекты по модернизации аэронавигационной системы Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом в пятницу.

"Участие концерна в выставке "Транспорт России" направлено на поддержание имиджа холдинга как надёжного разработчика и производителя аэронавигационного оборудования, способного решать самые сложные комплексные задачи качественно, на высоком уровне и в кратчайшие сроки", - заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, которого цитирует пресс-служба.

Представители концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем "под ключ", отметил Д.Савицкий.

По данным пресс-службы, посетителям выставки будут представлены основные проекты холдинга по техническому оснащению и модернизации объектов, осуществляющих деятельность по организации использования воздушного пространства в России. В частности, будут продемонстрированы результаты работы в рамках Федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы Организации воздушного движения (ОрВД) РФ на 2009-2020 годы по созданию и оснащению укрупнённых центров этой системы.

Также будут представлены результаты выполненной работы в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" по комплексному техническому переоснащению аэронавигационной системы Республики Крым с целью осуществления радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи для ОрВД в Симферопольском РЦ и на аэродромах Симферополь и Севастополь (Бельбек).

"Кроме того, будут показаны итоги проделанной работы по модернизации транспортной системы городов, принимавших игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в тесной кооперации с предприятиями российской промышленности с целью обеспечения оперативности и безопасности перевозок команд и болельщиков в период проведения чемпионата", - сказано в сообщении.