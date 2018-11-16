"Россети" готовы к началу зимы

16.11.18 10:51

© РИА Новости. Сергей Аверин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Все дочерние структуры ПАО "Россети" готовы к прохождению осенне-зимнего периода, приказ об этом подписал глава Минэнерго Александр Новак, сообщает пресс-служба компании.

"Документ подтверждает соблюдение предприятиями "Россетей" требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду и утвержденных приказом Минэнерго России. В течение пяти дней дочерние компании холдинга получат паспорта готовности", - говорится в сообщении.

Всего к работе в осенне-зимний период готовы 49,3 тыс. энергетиков в составе почти 10 тыс. бригад. Для устранения последствий непогоды и аварий могут быть задействованы свыше 23 тыс. единиц техники. В распоряжении специалистов "Россетей" более 5,3 тыс. резервных источников снабжения электроэнергией. Аварийный запас укомплектован на 100%.

Кроме того, в компании проведен капитальный ремонт оборудования. Годовой план техобслуживания и ремонта выполнен на 113%: расчищено 144,8 га трасс воздушных линий электропередачи, отремонтировано 187,2 тыс. км воздушных линий 0,4 кВ и выше, проведен ремонт трансформаторных подстанций (37,8 шт.).

В течение всего года проводились учения персонала. В настоящее время учения проходят в 26 субъектах России, которые продлятся до 22 декабря. Всего в них задействовано свыше 13 тыс. специалистов в составе почти 1,7 тыс. бригад. Привлечено более 3 тыс. единиц спецтехники.

"Настоящая зима началась уже на большей части территории страны, и наша задача в этом году – пройти максимумы нагрузки еще эффективнее, чем годом ранее. Убежден, этому будут способствовать высокая готовность персонала, техническая оснащенность и единая система управления электросетевым комплексом, позволяющая незамедлительно реагировать на любой инцидент на наших объектах", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Россети" Павла Ливинского.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.