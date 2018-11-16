Недостроенные корпуса ЖК "Царицыно" полностью передали городскому застройщику

16.11.18 11:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Недостроенные корпуса ЖК "Царицыно" полностью переданы городскому застройщику, сообщает в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"14 ноября определением Арбитражного суда Московской области городскому застройщику (ИФ - АО "Мосотделстрой №1") переданы объекты незавершенного строительства и права на земельные участки по адресу: ул. 6-ая Радиальная, вл.7, а также обязательства бывшего застройщика АО "Московский комбинат хлебопродуктов" перед участниками долевого строительства, которые включены в реестр требований о передаче жилых помещений", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева.

В материалах добавляется, что городской компании также переданы права требования по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Строительство ЖК "Царицыно" по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия, а также заемных средств банков. За время реализации проекта застройщик ЖК "Царицыно" ("МКХ") заключил 4 017 ДДУ, по 3 265 ДДУ обязательства не исполнены. Строительство ЖК планировалось завершить в 2012 году.

В этом году было решено, что достройкой проблемного объекта займется городская компания "Мосотделстрой №1", ей передаются обязательства перед дольщиками в рамках процедуры банкротства прежнего девелопера. Разрешение на строительство жилых корпусов первой очереди комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Вторая очередь должна быть завершена до третьего квартала 2020-го - первого квартала 2021 года. Строительство третьей очереди, по которой нет обманутых дольщиков, как ожидается, займет около пяти лет.