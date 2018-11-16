Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Нижегородской области

16.11.18 11:21

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Мужчина погиб, двое маленьких детей и их мать госпитализированы в результате отравления угарным газом в городе Кстово (Нижегородская область), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в пятиэтажном доме по улице 40 лет Октября. По информации СУ СКР, квартира была оборудована газовой плитой и колонкой.

По предварительным данным, в тот вечер в квартире работали все газовые приборы, а пластиковые окна и входная дверь были плотно закрыты.

"Глава семьи, обнаружив, что его жена неожиданно упала в обморок, сообщил о произошедшем родственнику. Именно он и забил тревогу, а затем вызвал спасателей, которые вскрыли квартиру. В результате 26-летняя женщина с 6-ти и 4-летними сыновьями госпитализирована в городскую больницу, 30-летний мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи вместе с представителями газоснабжающей организации не обнаружили неисправностей вентиляционных коммуникаций. Из квартиры изъята газовая колонка, отмечает пресс-служба.