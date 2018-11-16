Тарифы за вывоз ТКО должны быть посильны для населения - Кобылкин

16.11.18 11:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Новые тарифы для населения за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не должны быть завышенными, заявил министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в пятницу во время посещения челябинского предприятия ПАО "Мечел".

"Мы понимаем ответственность перед людьми, тарифы не могут быть выше нормативных. Эти вопросы детально рассматривает ФАС и прокуратура", - сказал глава Минприроды.

"Безусловно, за вывоз ТКО, за их дальнейшую переработку и транспортировку нужно будет платить. К сожалению, по-другому мы не сможем реализовать эту реформу (системы обращения с твердыми коммунальными отходами - ИФ). У нас нет времени, так как многие полигоны физически истощены", - отметил Д.Кобылкин.