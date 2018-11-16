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16.11.18 12:08

Екатеринбург присоединится к Парижской декларации по борьбе со СПИДом

© РИА Новости. Павел Лисицын
16 ноября. Interfax-Russia.ru - Екатеринбург станет первым городом России, который присоединится к Парижской декларации по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в крупных городах, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Такую инициативу в пятницу озвучил глава города Александр Высокинский.

"СПИД - это оборотная сторона жизни крупного города. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, в первую очередь нужно четко для себя понять: мы об этом говорим, мы этим занимаемся, мы обследуем людей, выходим на новые уровни обеспечения медикаментами", - приводятся в сообщении слова А.Высокинского.

Ожидается, что документ будет подписан 1 декабря. Участие в церемонии примут представители региональной и муниципальной власти, а также региональный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/CПИДу по Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана.

Отмечается, что подписание декларации выведет работу по противодействию распространению ВИЧ на новый уровень, обеспечит доступ к передовым и эффективным российским и международным практикам, расширит участие Екатеринбурга в проектах прямого международного гуманитарного сотрудничества.

"В Свердловской области есть очень хорошая, положительная тенденция. На фоне более активного обследования населения отмечается снижение новых случаев людей, имеющих ВИЧ-инфицирование. Даже в сравнении с прошлым годом в этом году за 10 месяцев мы отмечаем снижение на 13%. То есть мы обследуем не меньше людей, но новых случаев выявляем заметно меньше", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Свердловской области Елены Чадовой.

Кроме того, в Свердловской области снизился уровень передачи ВИЧ от матери ребенку. В настоящее время показатель снижен до 1,6%.

Тест на ВИЧ в регионе ежегодно проходит более 800 тысяч человек.

Инициатором декларации стала Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Под документом уже поставили подписи более 250 мегаполисов и агломераций. В их числе Париж, Амстердам, Брюссель, Бордо, Алматы, Женева, Вена, Берлин Мельбурн, Касабланка, Рио-де-Жанейро.

Согласно декларации не менее 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе, получать антиретровирусное лечение и иметь подавленную вирусную нагрузку, что позволит им жить полноценной жизнью и снизит риск передачи ВИЧ-инфекции.

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