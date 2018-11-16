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16.11.18 12:27

В клубе "Зенит" ждут возвращения нападающего Александра Кокорина

© РИА Новости. Алексей Даничев
16 ноября. Interfax-Russia.ru - Петербургский ФК "Зенит" в будущем рассчитывает на нападающего Александра Кокорина, ныне находящегося в СИЗО, заявил главный тренер команды Сергей Семак.

"Я продолжаю верить, что мы дождемся его возвращения. Ждем, что Саша продолжит делать то, что любит. Это игрок, который очень нужен, он один из лидеров команды. Для нас очень важно его скорейшее возвращение", - приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

Нападающему петербургского "Зенита" А.Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, а также еще одному фигуранту их дела Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату нападающего петербургского клуба Кириллу - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием П.Мамаева и А.Кокорина утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на ул. Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Защита настаивает на том, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства.

Все обвиняемые с санкции Тверского суда 11 и 12 октября были заключены под арест.

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