Скончался один из двух подростков, сбитых на железной дороге под Петербургом

16.11.18 12:35

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Один из двух подростков, сбитых поездом на железной дороге под Санкт-Петербургом, скончался в больнице, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в северной столице.

"Утром в пятницу, не приходя в сознание, в Детской городской больнице № 19 умер 12-летний подросток, получивший наиболее тяжелые травмы в результате несчастного случая на железнодорожных путях у станции "Лисий нос", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 ноября двое подростков 2004 и 2006 года рождения были сбиты поездом при пересечении ж/д путей в несанкционированном месте недалеко от станции "Лисий нос". В тяжелом состоянии они были госпитализированы.