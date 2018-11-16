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16.11.18 12:35

Скончался один из двух подростков, сбитых на железной дороге под Петербургом

© РИА Новости. Алексей Куденко
16 ноября. Interfax-Russia.ru - Один из двух подростков, сбитых поездом на железной дороге под Санкт-Петербургом, скончался в больнице, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в северной столице.

"Утром в пятницу, не приходя в сознание, в Детской городской больнице № 19 умер 12-летний подросток, получивший наиболее тяжелые травмы в результате несчастного случая на железнодорожных путях у станции "Лисий нос", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 ноября двое подростков 2004 и 2006 года рождения были сбиты поездом при пересечении ж/д путей в несанкционированном месте недалеко от станции "Лисий нос". В тяжелом состоянии они были госпитализированы.

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