Москва в ближайшие 3 года направит 6 млрд рублей на развитие Архангельской области

16.11.18 12:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Из бюджета Москвы в ближайшие три года будет направлено около 6 млрд рублей в целях социально-экономического развития Архангельской области, сообщает пресс-служба правительства Поморья.

Соответствующее дополнение внесено в действующее соглашение между правительствами Москвы и Архангельской области.

"Именно в этом соглашении содержится важный пункт: "Вести совместную разработку и внедрение наукоёмких технологий, сотрудничество в сфере инноваций, альтернативной энергетики, стройиндустрии, лесовосстановления и глубокой переработки древесины, природоохранной деятельности" - цитирует пресс-служба председателя регионального правительства Алексея Алсуфьева.

Также подписано ещё одно конкретное соглашение с правительством Москвы, касающееся Ленского района. В рамках новых договоренностей столица намерена оперативно направить до конца этого года в район межбюджетный трансферт на сумму 17 млн рублей. В целом на развитие инфраструктуры Ленского района в ближайшие три года будет направлено 1,5 млрд рублей.

Так, запланировано приобретение специализированной автомобильной техники, например, машин скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса, автомобилей для коммунального хозяйства, а также закупка светодиодных уличных светильников.

"В рамках этой совместной работы (с депутатами, администрациями муниципалитетов, общественниками - ИФ) мы все вместе определим точки приложения сил, расставим акценты. Но сегодня принципиально важно, что все достигнутые договоренности юридически оформлены и закреплены документально", - отметил А.Алсуфьев.