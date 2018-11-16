Центр Севастополя с Северной стороной планируют связать километровым мостом

16.11.18 13:04

© РИА Новости. Владимир Песня

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Мостовой переход через Севастопольскую бухту, который соединит Северную и Южную стороны города, планируется построить в Севастополе, вскоре

общественности представят проект, сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.

"Недавно мы рассматривали варианты трассировок: и тоннеля, и надземного перехода. Изначально тоннель задумывался как вариант решения вопроса - как жителям Северной стороны добраться до центральной части города. Проект, который мы скоро покажем - это, скорее всего, мост. Он наиболее оптимальный и согласован с военными", - цитирует Д.Овсянникова пресс-служба губернатора и правительства Севастополя в пятницу.

В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь четыре полосы для движения транспорта с максимально разрешенной скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.

Будущий мост войдет в состав транспортного коридора, включающего планируемую "Гераклейскую рокаду" с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе.

Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые озвучена на встрече президента России Владимира Путина с Д.Овсянниковым в сентябре 2017 года. По ее итогам глава государства поручил губернатору Севастополя проработать возможные варианты строительства.

Сумма предполагаемых инвестиций в проект пока не называется.

Сейчас между Северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.