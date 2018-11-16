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16.11.18 13:21

Таможенники в Забайкальске пресекли контрабанду в Китай более 100 кг трепанга

© РИА Новости. Александр Лыскин
16 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники таможни выявили на таможенном посту в Забайкальске 106 подозрительных свертков, в которых оказался сушеный дальневосточный трепанг, на него у владелицы груза не было документов, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

"Гражданка России попыталась незаконно переместить трепанг через границу России в Китай в специально подготовленных тайниках, которые обнаружены после сканирования автомобиля. При вскрытии внутренней обшивки дверей, а также в задней части салона таможенники нашли полиэтиленовые пакеты с трепангом, обмотанные скотчем ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий вес задержанных биоресурсов составил более 100 кг.

В ходе опроса гражданка России пояснила, что трепанг ей не принадлежит, вывозится из России для передачи другому лицу в КНР за вознаграждение. При этом документов, разрезающих вывоз биоресурсов, находящихся под угрозой исчезновения, у гражданки не было.

Начато расследование по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу РФ).

Дальневосточный трепанг - морское животное, занесен в Красную книгу, является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.

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