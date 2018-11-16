Крымская епархия солидарна с главой УПЦ митрополитом Онуфрием

16.11.18 13:34

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь от имени православных крымчан выразил поддержку главе УПЦ митрополиту Онуфрию в свете событий, происходящих в церковной жизни Украины.

"Духовенство и паства Симферопольской и Крымской епархии единым сердцем и едиными усты выступают за сохранение канонического единства Украинской православной церкви, а также просят Владыку Неба и земли о недопущении раскола", - заявил "Интерфаксу" в пятницу митрополит Лазарь.

После воссоединения Крыма с Россией Крымская епархия Украинской православной церкви осталась в юрисдикции УПЦ как составной части Московского патриархата.

Глава Симферопольской епархии сообщил, что православные крымчане ежедневно благодарят Бога за "опытного кормчего, который совершает неустанное попечение об Украинской православной церкви", - митрополита Онуфрия и просят "укрепить его в предстоятельском служении".

Кроме того, по словам митрополита Лазаря, на каждой литургии во всех храмах Крыма "не прекращается особая молитва" о мире на Украине.

В эти дни в Киеве проходит подготовка к т.н. "объединительному собору", цель которого - создание церкви, независимой от Москвы. В четверг в украинскую столицу прибыл местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Эммануил: ему поручено завершить процесс, начатый в сентябре, когда патриарх Варфоломей провозгласил Украину своей канонической территорией и заявил о намерении даровать ей "автокефалию".

Несмотря на то, что большинство православных верующих Украины являются прихожанами канонической УПЦ Московского патриархата, власти страны не только инициировали, но и активно поддерживают процесс создания "единой поместной церкви".