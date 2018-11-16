Вездеходы пришли на смену вертолетам для перевозки пассажиров через Обь на Ямале

16.11.18 14:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Вездеходы на воздушной подушке в пятницу начали перевозку пассажиров через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Специалисты оценили состояние ледовой переправы и приняли решение о начале перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

Со стороны Лабытнанги от шлагбаума до места посадки в вездеходы пассажиров будут бесплатно подвозить микроавтобусом.

Кроме того, ведется работа по устройству ледовой переправы, чтобы по ней могли ездить не только вездеходы, но и легковой транспорт.

Как сообщалось, 5 ноября из-за образования льда на Оби закрылась паромная переправа, перевозку пассажиров начали осуществлять вертолеты. В этот период с одного берега на другой каким-то иным видом транспорта официально было не добраться.

По статистике последних нескольких лет паромная переправа закрывалась в период с 20 октября до 4 ноября. Исключением стал прошлый год, тогда переправа прекратила работу 8 ноября.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по зимнику, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.