Виртуальный филиал Русского музея откроется в Брянске

16.11.18 14:29

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Соглашение о сотрудничестве подписали Государственный Русский музей и Брянский областной художественный музейно-выставочный центр в четверг на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Подписи под документом поставили директор Русского музея Владимир Гусев и директор Брянского областного художественного музейно-выставочного центра Елена Клюева.

В его рамках планируется организовать на базе выставочного центра в Брянске виртуальный филиал федерального музея.

"Благодаря применению последних достижений технологий виртуальной реальности, трехмерного компьютерного моделирования, посетители смогут совершать виртуальные туры по дворцам Русского музея и знакомиться не только с его экспозициями, но и с закрытыми фондами и реставрационными мастерскими",- говорится в сообщении.

О сроках реализации проекта пока не сообщается.

Кроме того, добавляет пресс-служба, стороны примут участие "в разработке, подготовке и реализации совместных культурных программ в России и за рубежом, а также займутся привлечением дополнительных ресурсов для совместной деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности".

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября. Его тема - "Культура как стратегический потенциал страны".