В ХМАО планируют открыть 85 ледовых переправ

16.11.18 14:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Реестр планируемых к эксплуатации ледовых переправ составлен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО в пятницу.

"В Югре планируется открыть 85 ледовых переправ. Большая часть из них - 53 переправы - межмуниципального значения, которые позволят поддерживать автомобильное сообщение между населенными пунктами Ханты-Мансийского округа зимой", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в муниципальные образования Югры направлены рекомендации по оборудованию ледовых дорог.

В настоящее время на реках округа продолжается период ледообразования. Пока погода не позволяет приступить к строительству ледовых переправ. В муниципальных образованиях ведутся подготовительные мероприятия.

"При стабильно низких температурах, формировании устойчивого ледового покрова на водоемах начнется активное строительство ледовых дорог. Предварительные сроки открытия переправ - третья декада декабря", - приводит пресс-служба слова начальника отдела безопасности людей на водных объектах главка Игоря Лыткина.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в муниципальных образованиях проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение происшествий на водных объектах: разъяснительная работа с населением, рейды в места выхода на лед любителей подледной рыбалки, занятия в образовательных учреждениях и детских садах.