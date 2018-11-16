Четыре человека погибли в результате ДТП в Волгоградской области

16.11.18 14:52

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли в результате столкновения с фурой в Волгоградской области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГИБДД РФ.

"В 12:00 на 100 км трассы "Сызрань - Саратов - Волгоград" водитель легковушки "ВАЗ" при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиками "Scania" и "КАМАЗ"", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, водитель легковушки и три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, погибли. Еще 4 пассажира получили травмы и были госпитализированы.