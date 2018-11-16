Власти Ростовской области планируют с 2020г выйти на профицитный бюджет

16.11.18 15:17

© РИА Новости. Денис Гришкин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Бюджет Ростовской области с 2020 года планируется профицитным, сообщила заместитель губернатора - министр финансов Лилия Федотова в ходе публичных слушаний проекта закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

"Дефицит предусмотрен к первому чтению проекта областного бюджета на 2019 год в объеме 5,4% от объема собственных налоговых и неналоговых доходов. На 2020-2021 годы учтено превышение доходных источников над расходами (профицит) бюджета", - сказала Л.Федотова.

Доходы областного бюджета в 2019 году прогнозируются в сумме 158,7 млрд рублей, расходы - 165,7 млн рублей, дефицит - 7 млрд рублей.

К первому чтению проекта бюджета региона на 2020 год доходы предполагаются в сумме 162,7 млрд рублей, расходы - 160,2 млрд рублей, профицит - порядка 2,5 млрд рублей.

Проект бюджета на 2021 год прогнозируется по доходам в размере 155,9 млрд рублей, расходам - 155,4 млрд рублей и профицитом 484,8 млн рублей.

"Основные параметры проекта бюджета на 2020 и 2021 годы во втором чтении будут уточнены в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений, а это свыше 12 млрд рублей", - отметила Л.Федотова.

По ее словам, собственные налоговые и неналоговые доходы являются основой регионального бюджета. На 2019 год они спрогнозированы в сумме 132 млрд рублей, что составляет 83% всех доходов, а на трехлетку они составят 410 млрд рублей.

Расходы регионального бюджета сформированы на основе вновь принятых 22 госпрограмм Ростовской области в рамках стратегии социально-экономического развития до 2030 года, в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства. В частности, с 2019 года отменяется налог на движимое имущество предприятий.

"Это федеральное решение сделано в целях стимулирования предприятий направлять высвобождающиеся средства на модернизацию. В связи с этим выпадающие доходы бюджета только в 2019 году составят 6,8 млрд рублей. Они будут компенсированы за счёт увеличения нормативных отчислений акцизов на крепкую алкогольную продукцию, перераспределения с регионального на федеральный уровень полномочий по обеспечению дорогостоящего лечения, снижения уровня софинансирования региона при выплате ежемесячных пособий при рождении третьего ребенка", - пояснила замгубернатора.

Она отметила еще ряд новаций, которые ожидаются в ближайшее время и напрямую влияют на формирование региональных бюджетов, в их числе введение налога на самозанятых граждан, ликвидацию консолидированных групп налогоплательщиков.

На реализацию новых госпрограмм в 2019 году планируется направить 156 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах - 149 млрд рублей и 136 млрд рублей соответственно.

Расходы областного бюджета на развитие АПК запланированы в размере 11 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей - на следующий год.

Бюджет развития на 2019 год сформирован в объеме 28,2 млрд рублей, что на 40% больше первоначально утвержденного уровня на 2018 год.

По словам замгубернатора, 75% расходов имеют социальную направленность. "Остались все меры социальной поддержки граждан, а их 1,4 млн человек из 4,2 млн людей, проживающих на территории Ростовской области, весь перечень остался, ничего не сократилось", - подчеркнула Л.Федотова.

Как сообщалось, первоначально бюджет Ростовской области на 2018 год утверждался по доходам в размере 154,5 млрд рублей, расходам - 164,2 млрд рублей, с дефицитом 9,7 млрд рублей, или 5,9% от расходов. Согласно последним изменениям, внесенным в октябре, доходы областного бюджета составляют 170,4 млрд рублей, расходы - 175,1 млрд рублей, дефицит - 4,7 млрд рублей, или 2,7% от расходов.