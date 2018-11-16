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16.11.18 15:28
Экс-губернатор Липецкой области Олег Королев стал сенатором
Об этом сообщается на официальном сайте обладминистрации. В документе говорится, что сделано это в связи с досрочным прекращением сенаторских полномочий Ираидой Тихоновой, покинувшей верхнюю палату российского парламента 6 ноября.
Согласно закону, чтобы стать членом Совфеда, О.Королёв должен был являться местным парламентарием. И он им стал: в день отставки И.Тихоновой депутат Липецкого областного Совета Ольга Сотникова отказалась от своего мандата народного избранника.
Освободившееся место в облсовете по партийным спискам "Единой России" занял О.Королёв. Он был избран депутатом регионального законодательного собрания еще в 2016 году, но отказался от мандата на время исполнения полномочий главы Липецкой области.
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