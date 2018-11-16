Власти столицы пока не определились с повышением цен на парковку в центре

16.11.18 15:39

© РИА Новости. Максим Блинов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Столичные власти не принимали решения о повышении тарифов на парковку на особо загруженных улицах центра города, заявил гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк на пресс-конференции в пятницу.

На пресс-конференции было представлено исследование РЭА имени Плеханова, в котором рекомендовалось, в частности, повысить максимальный тариф на парковку на перегруженных дорогах центра Москвы, приблизив его к ценам внеуличных подземных паркингов, которые доходят до 500 рублей в час.

"Корректировка, на наш взгляд, назрела, она необходима. Цифра, которую предлагают нам коллеги, кажется нам завышенной. Мы смотрим, обсуждаем. На сегодняшний день вопрос об изменениях никаким образом не решён, но проблема есть", - сказал А.Гривняк.

По его словам, решение о повышении тарифов на основании только одного исследования приниматься не будет.

В обнародованном исследовании сообщалось, что, несмотря на применение высокого тарифа на парковку (от 60 до 200 рублей в час), на таких улицах, как Петровские Линии, Нижний Кисельный переулок, Козицкий переулок, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка, их загруженность постоянно превышала 100%. То есть при занятости легальных размеченных мест машины оставляли в местах, где парковаться запрещено.

Эксперты РЭУ им.Плеханова предлагают, в частности, увеличить тариф на уличную парковку до размера тарифов во внеуличных паркингах и снизить 15-минутный период бесплатной парковки. По их мнению, это позволит снизить загруженность парковок на 15-20%, освободив места для местных жителей.