Более 12 тысяч жителей переведены на резервную схему теплоснабжения из-за аварии в Самаре

16.11.18 15:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 12 тыс. жителей Октябрьского района Самары и ряд социальных объектов переведены на резервную схему теплоснабжения из-за второй за последние двое суток утечки на трубопроводе.

Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области сообщает, что авария произошла утром в пятницу на пересечении ул. Аврора и Печерская.

"В результате более 12 тыс. жителей 118 многоквартирных домов и 12 социальных объектов перевели на резервную схему теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, "в числе соцобъектов восемь школ, детский сад и медицинское учреждение без ночного пребывания"

Планируемое время завершения восстановительных работ 17.00 16 ноября.

Это уже вторая коммунальная авария, произошедшая в Октябрьском районе Самары за последние двое суток. Утром в четверг произошла утечка на трубопроводе на ул. Гастелло. В результате на резервную схему теплоснабжения были переведены 5 тыс. жителей. Утром в пятницу теплоснабжение в домах было восстановлено в штатном режиме