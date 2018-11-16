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16.11.18 15:46
Более 12 тысяч жителей переведены на резервную схему теплоснабжения из-за аварии в Самаре
Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области сообщает, что авария произошла утром в пятницу на пересечении ул. Аврора и Печерская.
"В результате более 12 тыс. жителей 118 многоквартирных домов и 12 социальных объектов перевели на резервную схему теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, "в числе соцобъектов восемь школ, детский сад и медицинское учреждение без ночного пребывания"
Планируемое время завершения восстановительных работ 17.00 16 ноября.
Это уже вторая коммунальная авария, произошедшая в Октябрьском районе Самары за последние двое суток. Утром в четверг произошла утечка на трубопроводе на ул. Гастелло. В результате на резервную схему теплоснабжения были переведены 5 тыс. жителей. Утром в пятницу теплоснабжение в домах было восстановлено в штатном режиме
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